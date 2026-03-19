В Красноярском крае запустили чат-бот по вопросам военной службы по контракту в зоне СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Чат-бот «Своих не бросаем» запущен в Красноярском крае в национальном мессенджере MAX.
Он доступен по ссылке: max.ru/svo_krsk_bot.
Сервис разработан министерством цифрового развития Красноярского края, Краевым центром информационных технологий совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества».
В чат-боте можно получить информацию о льготах, выплатах, трудоустройстве, о том, как подать заявление на военную службу по контракту, и других вопросах о контрактной службе.
Также пользователь получит ответы на вопросы о сроке заключения контракта, требованиях к кандидатам, размере выплат, увольнении и другом. Сервис позволяет узнать о мерах поддержки участников СВО и их семей, ветеранов боевых действий, узнать о содействии в трудоустройстве; получить информацию о фонде «Защитники Отечества».
Напомним, что создание цифровых сервисов и развитие отечественных цифровых технологий являются основными задачами нацпроекта «Экономика данных».