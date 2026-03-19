Получившего российское гражданство мужчину выдворили из Казахстана

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Западно-Казахстанской области, Жанибекский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина Российской Федерации. Мужчина, въезжая на территорию Казахстана 13 марта 2026 года через пограничный пункт Жанибек, будучи ранее гражданином Республики Казахстан, приобрел гражданство Российской Федерации. Однако он не уведомил об этом в установленный законодательством РК срок.
Суд установил, что правонарушитель не сообщил о факте получения иностранного гражданства в течение 30 календарных дней после получения гражданства Российской Федерации 29 октября 2025 года. Кроме того, он не представил удостоверение личности или личный документ гражданина Республики Казахстан. На судебном заседании мужчина признал себя виновным и заявил, что не знал о необходимости сообщить об изменении гражданства в течение 30 дней и сдать паспорт или удостоверения личности гражданина РК. Он также отметил, что близких родственников в Казахстане у него нет и он не может заплатить штраф.
Суд, изучив материалы дела и оценив доказательства, признал правонарушителя виновным по ч. 2 ст. 496 КоАП РК. В качестве наказания суд назначил административное выдворение за пределы Республики Казахстан. Однако постановление суда еще не вступило в законную силу.