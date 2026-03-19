Получившего российское гражданство мужчину выдворили из Казахстана

Суд установил, что правонарушитель не сообщил о факте получения иностранного гражданства в течение 30 календарных дней после получения гражданства Российской Федерации 29 октября 2025 года. Кроме того, он не представил удостоверение личности или личный документ гражданина Республики Казахстан. На судебном заседании мужчина признал себя виновным и заявил, что не знал о необходимости сообщить об изменении гражданства в течение 30 дней и сдать паспорт или удостоверения личности гражданина РК. Он также отметил, что близких родственников в Казахстане у него нет и он не может заплатить штраф.