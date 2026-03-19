Власти сообщили о сотнях поврежденных квартир в Брянске после удара ВСУ

В Брянске в результате ракетного удара 10 марта повреждены 33 жилых дома и 244 квартиры. Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.
В мэрии уточнили, что подсчет последствий продолжается и приведенные данные не являются окончательными. На данный момент специальная комиссия обследовала 236 квартир.
В проверке задействованы сотрудники администрации Советского района, городского управления ЖКХ, архитектурно-планировочного бюро и управления капитального строительства региона.
По данным властей, шесть собственников пострадавшего жилья до сих пор не установлены. Их разыскивают и приглашают обратиться в районную администрацию.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что удар по городу был нанесен семью ракетами Storm Shadow. По последним данным, погибли восемь человек, еще 47 получили ранения.
