Регионы объединились под брендом «Большая Сибирь» ради инвестиций

Одним из результатов этой общей работы стало появление бренда «Большая Сибирь», инициированное Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение». О том, чего удалось добиться, используя этот бренд в России и за ее пределами, рассказал председатель исполкома МАСС Геннадий Гусельников.
Название «Большая Сибирь» получила коллективная экспозиция сибирских регионов на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года. Форум является маркером инвестиционной активности регионов. Геннадий Геннадьевич, что он показал в отношении СФО?
Геннадий Гусельников: В 2025 году регионы СФО заключили на форуме в общей сложности 90 соглашений. Суммарный объем привлеченных инвестиций по итогам работы стенда «Большая Сибирь» в прошлом году превысил 398 миллиардов рублей. Важно, что треть этих соглашений направлена на продолжение совместных проектов, которые были согласованы и представлены на предыдущих форумах. То есть речь идет о конкретизации планов мероприятий. Например, после подписания соглашения о формировании инициативы по созданию федерального центра химии в Усолье-Сибирском (Иркутская область) уже дважды на нашей площадке корректировались планы работ по реализации этого важнейшего для нас технологического проекта.
Привлечение инвестиций является важной составляющей дорожной карты Стратегии социально-экономического развития СФО. В 2025 году предусмотренные ею мероприятия выполнены на 82,1 процента. В числе причин, не позволивших добиться стопроцентного результата, — вопросы финансирования масштабных инвестпроектов и сложности межведомственного взаимодействия при работе над крупными инфраструктурными планами.
Стратегия развития Сибири во многом опирается на транспортные проекты. Есть ли там продвижение?
Геннадий Гусельников: Как известно, «Стратегия пространственного развития России» призвана обеспечить выход сибирских регионов к портам Северного Ледовитого океана. То есть Сибирь должна присоединиться к Севморпути. Для этого необходимо развитие железной дороги и морских перевозок. Над этим мы работаем. Постепенно сдвигается с места вопрос транзита через Казахстан. Все обоснования строительства Северо-Сибирской железной дороги и создания Евразийского транспортного коридора через Туву сделаны и представлены российскому правительству.
Но одновременно МАСС продолжает выполнение другой задачи в транспортной сфере — развития внутрирегиональных авиаперевозок. Ведь, помимо прочего, они обеспечивают мобильность населения, помогают в решении кадровых проблем экономики. Мы выяснили, что сегодня более 600 тысяч человек не имеют доступного транс-порта, проживая в удаленных населенных пунктах. Минтранс прислушался к выводам ассоциации о необходимости расширения субсидирования таких авиаперевозок. Надеюсь, это отразится в решениях Росавиации.
Разворот российской экономики на Восток, вызванный геополитическими причинами, потребовал укрепления экономических связей с Китаем. Что удалось сделать в этом направлении сибирским регионам?
Геннадий Гусельников: МАСС инициировала регистрацию в Китае единого торгового бренда «Большая Сибирь». В ассоциации считают это ключевым элементом стратегии по укреплению торгово экономического взаимодействия с КНР. Суть инициативы заключается в объединении под единой торговой маркой экспортного потенциала малых и средних предприятий, расположенных в сибирских регионах. Их продукция не представлена на китайском рынке и не имеет разрешительных документов на продажу. В первую очередь, потому что не зарегистрированы торговые знаки. Процедура эта длинная и достаточно дорогостоящая.
В декабре 2025 года ассоциация впервые провела «Дни Сибири в Китае». Мероприятие прошло в экспоцентре «Жемчужина ШОС» пилотной зоны «Китай-ШОС» в городе Циндао и собрало 25 российских и более 50 китайских компаний. По итогам подписано более десятка соглашений и меморандумов о сотрудничестве в экономической и гуманитарной сферах. На выставке-экспозиции «Большая Сибирь» была представлена продукция малых и средних предприятий СФО. Особенно посетители выставки интересовались натуральным медом, ягодами, фиточаями, бальзамами, джемами и напитками, сладостями и десертами из экологически чистых продуктов.
В 2026 году запланировано открытие в Пекине торгового представительства регионов СФО. Кандидат на должность торгпреда МАСС успешно сдал экзамен по китайскому языку, получив по всем позициям высочайшую оценку. Он будет обслуживать интересы сибирских товаропроизводителей. План на 2026 год предусматривает заключение сделок при участии нашего торгового представителя на сумму не менее 200 миллионов рублей.
Под брендом «Большая Сибирь» работает и информационно-сервисная платформа, созданная для интеграции закупочной деятельности сибирских государственных и муниципальных структур. Насколько нужным оказался этот проект, особенно учитывая все возрастающую необходимость совершать закупки максимально оперативно?
Геннадий Гусельников: Напомню, что инициатором создания электронной площадки выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Благодаря ей государственный заказчик в регионах может закупать продукцию региональных поставщиков продукции. Речь идет о заказах стоимостью до 600 тысяч рублей. На платформе «Большая Сибирь» уже зарегистрировано 200 тысяч предприятий, а объем сделок в 2025 году составил около 35 миллиардов рублей.
В планах МАСС на этот год — создание экспортной витрины в сотрудничестве с Беларусью.
Отразится ли на рынке труда сибирских регионов ужесточение миграционной политики?
Геннадий Гусельников: На совещании у полпреда президента РФ в СФО при обсуждении данного вопроса было отмечено, что более 80 процентов от числа при-ехавших в страну иностранных граждан в дальнейшем «не всплывают» в качестве зарегистрировавшихся участников трудовой деятельности. То есть они оседают где-то в анклавах и не очень-то влияют на рынок труда. И здесь, безусловно, надо наводить порядок. Те мигранты, которые у нас живут достаточно давно, имеют есть все необходимые для ведения трудовой деятельности документы.
Еще одна проблема — более 70 процентов прибывающих и получающих патент иностранцев (они же, как правило, претендуют на получение российского гражданства), не учатся, не знают и не желают знать русский язык. Но тогда как работать тем же таксистом, если ты не понимаешь, что тебе говорит пассажир?
Работодатели, привлекающие мигрантов на работу, должны нести за них ответственность. Это нормальная ситуация. Сейчас в сибирские регионы в поисках работы приезжают не только граждане Центральной Азии, но и Индии, Афганистана. Идет переустройство миграционных потоков.