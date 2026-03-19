В ЕС назвали итоговый 24-страничный документ саммита необъятным

Итоговый документ саммита Евросоюза может стать одним из самых объемных за последнее время.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломата. По данным издания, проект заявления насчитывает 24 страницы и включает 70 пунктов, распределенных по восьми разделам.
Один из собеседников назвал подготовленный текст чрезмерно объемным.
Саммит ЕС проходит 19−20 марта. В публикации отмечается, что встреча европейских лидеров ожидается одной из наиболее насыщенных по повестке.
