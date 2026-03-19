Конгрессвумен Луна заявила о скоординированной кампании США против России

«Я, по всей видимости, наблюдаю скоординированную кампанию, осуществляемую с помощью подставных источников и нацеленную на усиление напряжённости в отношениях с Россией», — отметила Луна.
Она отметила, что при этом власти США продолжают участвовать в переговорах с Россией, направленных на достижение мирных договорённостей, и, по её мнению, попытки помешать этому не увенчаются успехом. Луна также подчеркнула, что решила публично озвучить свою позицию из-за распространения, как она считает, недостоверной информации по данной теме в информационном пространстве. При этом она не уточнила, кто именно может стоять за предполагаемой кампанией и в чём конкретно она выражается.
Ранее в Кремле заявляли, что не видят оснований обсуждать предположения о якобы стремлении США ослабить партнёрство между Россией и Китаем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что ориентироваться следует на официальные позиции и заявления.
