В США заявили о переоценке военной силы в политике страны по Ирану

Власти США склонны переоценивать политический эффект от применения военной силы и недооценивать ее последствия. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на профессора Массачусетского технологического института Кейтлин Талмадж.
По ее оценке, ставка на воздушные удары не всегда приводит к ожидаемым результатам. Она указала, что исторический опыт не подтверждает эффективность такого подхода с точки зрения достижения политических целей.
Заявления прозвучали на фоне эскалации вокруг Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по газовому месторождению «Южный Парс» в случае атаки Тегерана на Катар. Он подчеркнул, что ответ может быть масштабным.
Ситуация на Ближнем Востоке обсуждается и на международном уровне. 10 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы российская сторона подтвердила позицию о необходимости скорейшей деэскалации конфликта.
