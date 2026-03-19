Новосибирские депутаты добиваются снижения вдвое выросших тарифов ОСАГО

Замглавы Сибирского управления Банка России Артур Музяев пояснил, что пересмотр возможен при улучшении показателей региона. «На сегодня мы имеем ряд положительных тенденций в части улучшения отдельных коэффициентов и в рамках возбуждённых уголовных дел», — отметил он. По данным полиции, в 2025 году возбуждено 251 уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования — в пять раз больше, чем годом ранее. Идёт расследование в отношении организованного преступного сообщества.