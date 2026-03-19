Новосибирские депутаты добиваются снижения вдвое выросших тарифов ОСАГО

В Новосибирской области продолжается борьба за пересмотр территориального коэффициента ОСАГО, который с декабря 2025 года вырос вдвое — с 1,56 до 3,12. Это решение Центробанка поставило регион в один ряд с Ингушетией по уровню рисков страхового мошенничества, что вызвало резкую критику со стороны местных властей. Депутаты Заксобрания настаивают, что жители области не должны расплачиваться за действия аферистов.
Комитет по транспортной политике провёл рабочее совещание, на котором обсудили ситуацию. «Большинство из субъектов Российской Федерации, кому мы разослали своё обращение, нас поддержали. Буквально завтра проблема будет рассматриваться в полпредстве СФО», — отметил председатель комитета Валерий Ильенко. При прокуратуре региона создана межведомственная рабочая группа, в которую призвали войти и страховые компании.
Руководитель представительства Российского Союза страховщиков по СФО Сергей Мороз сообщил, что базовая ставка ОСАГО снижается: в ноябре 2025 года она составляла 6 992 рубля, в декабре — 6 307, а в январе 2026 года — уже 5 291 рубль. Это, по его словам, результат конкуренции страховщиков. Однако территориальный коэффициент, утверждённый на год, остаётся прежним.
Замглавы Сибирского управления Банка России Артур Музяев пояснил, что пересмотр возможен при улучшении показателей региона. «На сегодня мы имеем ряд положительных тенденций в части улучшения отдельных коэффициентов и в рамках возбуждённых уголовных дел», — отметил он. По данным полиции, в 2025 году возбуждено 251 уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования — в пять раз больше, чем годом ранее. Идёт расследование в отношении организованного преступного сообщества.
«Общими усилиями нам нужно получить результат, после чего Центробанком может быть пересмотрен территориальный коэффициент. И мы этого будем добиваться. Вопрос с повестки дня не снимается», — резюмировал Валерий Ильенко. В ближайшее время депутаты направят ещё одно обращение в ЦБ РФ.