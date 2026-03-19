«Единая Россия» увековечивает память Героев в школах Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. При поддержке партпроекта «Новая школа» в учебных заведениях открыли мемориальные доски.
С 2025 года в образовательных организациях Красноярского края в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа» совместно с Министерством просвещения РФ реализуется федеральная акция «Лица Героев».
Проект предполагает размещение информации о герое, который вошел в историю Отечества или является Героем нашего времени.
Изображения и справочная информация Героев Великой Отечественной войны, специальной военной операции, видных исторических и научных деятелей размещаются на фасадах школ и пространствах образовательных организаций, обустраиваются муралы и доски почета.
Красноярский край не остался в стороне. На сегодняшний день в регионе открыто шесть стендов памяти в разных муниципальных образованиях Красноярского края: Героям Советского Союза Марии Никитичне Цукановой, Иннокентию Петровичу Герасимову, Юрию Николаевичу Петелину; участникам Великой Отечественной войны Владимиру Трифоновичу Комовичу, Василию Ивановичу Круглову; генерал-майору Сергею Борисовичу Корякову. Ко Дню Победы в здании Северо-Енийской средней школы № 1 разместят мурал Героя Советского Союза Ефима Семёновича Белинского, чьё имя носит образовательное учреждение.
Важность акции, ее воспитательное и историческое значение отметил региональный координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Законодательного Собрания Красноярского края Виктор Кардашов: «Проект призван на примерах наших героев воспитывать подрастающее поколение. Такие программы играют важную роль в воспитании молодого поколения, помогают им глубже погрузиться в историю страны через героические судьбы людей, ветеранов войны и труда, участников локальных военных конфликтов, талантливых научных и творческих деятелей. Мы продолжим реализацию проекта в Красноярском крае».
Сохранение исторической памяти — важное направление народной программы и партийного проекта «Историческая память».