Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что попытки сорвать прогресс в российско-американских отношениях исходят от разжигателей войн, использующих анонимные и недостоверные источники. Свой пост он опубликовал в соцсетях.
«Разжигатели войны из “глубинного государства” часто используют фальшивые анонимные источники, чтобы сорвать прогресс», — написал Дмитриев.
Поводом для комментария стало заявление члена палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны. Она сообщила, что фиксирует спланированную кампанию по искусственному нагнетанию напряженности между Вашингтоном и Москвой. По ее словам, между странами ведется активное сотрудничество по мирным переговорам, и эти усилия не будут никем саботированы.
Ранее Дмитриев рассказал, что США осознают важность российской нефти и газа для мировой экономики, а также неэффективность санкций против России.