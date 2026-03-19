Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат США не стал ограничивать военные полномочия Трампа

Сенат США вновь отклонил резолюцию с требованиями к Трампу получить одобрение Конгресса на военные действия против Ирана. Демократы хотят привлечь к ответственности президента за начало конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: РИА "Новости"

Сенат США отклонил вторую попытку законодателей ограничить военные действия президента Дональда Трампа против Ирана, не поддержав резолюцию о военных полномочиях. За документ проголосовали 47 сенаторов, против — 53, передает Politico.

Инициатива, предложенная демократами, требовала от администрации прекратить участие США в конфликте без одобрения Конгресса. Как и в начале марта, единственным республиканцем, поддержавшим резолюцию, стал Рэнд Пол из Кентукки, а среди демократов против выступил сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман.

Демократы настаивают, что Трамп ведет неконституционную войну, и требуют от главы Пентагона Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио публичных слушаний, где те объяснили бы цели, задачи и стоимость кампании. «Мы собираемся продолжать заставлять их голосовать снова и снова, пока наконец не получим публичные ответы, которых заслуживают американцы», — заявил сенатор-демократ Тим Кейн. Сенатор-республиканец Том Коттон, в свою очередь, назвал резолюцию вредной, заявив, что она помешала бы Трампу «завершить задачу по ослаблению военного потенциала Ирана».

Демократы уже внесли шесть резолюций о военных полномочиях, которые благодаря процедурным особенностям позволяют им проводить ускоренные голосования в обход стандартного порога в 60 голосов. Это дает возможность меньшинству затягивать работу Сената, потенциально блокируя рассмотрение приоритетных для республиканцев законопроектов, включая инициативу Трампа SAVE America Act, ужесточающую правила голосования.

Несмотря на поддержку республиканцами Трампа, опросы показывают, что война в Иране непопулярна, лишь 29% американцев одобряют удары. Демократы рассчитывают, что затягивание конфликта, который уже унес жизни 13 американских военнослужащих и требует многомиллиардных расходов, заставит республиканцев пересмотреть позицию.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше