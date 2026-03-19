Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Беларусь следит за военной активностью у своих границ

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Беларусь следит за военной активностью у своих границ и не допустит провокаций, заявил в четверг глава Генштаба ВС — первый замминистра обороны Павел Муравейко.

Источник: Sputnik.by

В республике 19 марта началось комплексное учение с войсками Западного оперативного командования, которое продлится до 25-го числа.

«Мы внимательно следим за процессами военной активности, которая происходит возле наших границ», — сказал Муравейко.

Он также пояснил, что это и маневры группировок войск, и мероприятия оперативной и боевой подготовки, проходящие в странах Балтии и Польше.

Начальник Генштаба подчеркнул, что в белорусских войсках повышена бдительность, и они не допустят никаких провокаций против республики, откуда бы они ни исходили.

Касаясь начатого учения, Муравейко сообщил, что соединения уже заняли назначенные районы, создали систему инженерных заграждений, завершают фортификационное оборудование и готовятся к противовоздушному прикрытию.

По словам представителя Минобороны, итоги учений будут положены в основу дальнейшего совершенствования и развития боевой подготовки вооруженных сил.