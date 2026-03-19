Минобороны: Беларусь следит за военной активностью у своих границ

В республике 19 марта началось комплексное учение с войсками Западного оперативного командования, которое продлится до 25-го числа.
«Мы внимательно следим за процессами военной активности, которая происходит возле наших границ», — сказал Муравейко.
Он также пояснил, что это и маневры группировок войск, и мероприятия оперативной и боевой подготовки, проходящие в странах Балтии и Польше.
Начальник Генштаба подчеркнул, что в белорусских войсках повышена бдительность, и они не допустят никаких провокаций против республики, откуда бы они ни исходили.
Касаясь начатого учения, Муравейко сообщил, что соединения уже заняли назначенные районы, создали систему инженерных заграждений, завершают фортификационное оборудование и готовятся к противовоздушному прикрытию.
По словам представителя Минобороны, итоги учений будут положены в основу дальнейшего совершенствования и развития боевой подготовки вооруженных сил.