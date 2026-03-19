МИД КНР: Китай шокирован, что ЦАХАЛ уполномочили убивать чиновников в Иране

«Китай шокирован этим заявлением. Мы всегда выступали против применения силы в международных отношениях. Еще более неприемлемы убийства иранских официальных лиц и удары по гражданским объектам», — сказал дипломат.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства констатировал, что в настоящее время война на Ближнем Востоке разгорается, напряженность растет. «Китай настоятельно призывает соответствующие стороны немедленно прекратить боевые действия, чтобы не допустить выхода ситуации в регионе из-под контроля», — сказал он.
Ранее сообщалось, что израильские военные смогут проводить точечные ликвидации чиновников высокого ранга в Иране без дополнительных согласований с начальством. В сообщениях израильских СМИ утверждается, что такое разрешение армии дали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац.