МИД КНР: Китай шокирован, что ЦАХАЛ уполномочили убивать чиновников в Иране

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Китай выступает против применения военной силы в международных отношениях и шокирован сообщениями о том, что армию Израиля уполномочили убивать любого высокопоставленного иранского чиновника. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Источник: Reuters

«Китай шокирован этим заявлением. Мы всегда выступали против применения силы в международных отношениях. Еще более неприемлемы убийства иранских официальных лиц и удары по гражданским объектам», — сказал дипломат.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства констатировал, что в настоящее время война на Ближнем Востоке разгорается, напряженность растет. «Китай настоятельно призывает соответствующие стороны немедленно прекратить боевые действия, чтобы не допустить выхода ситуации в регионе из-под контроля», — сказал он.

Ранее сообщалось, что израильские военные смогут проводить точечные ликвидации чиновников высокого ранга в Иране без дополнительных согласований с начальством. В сообщениях израильских СМИ утверждается, что такое разрешение армии дали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац.

