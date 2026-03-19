Приблизит ли победу США и Израиля устранение лидеров Ирана

Главный редактор сайта «Иран-1979», иранист Исмагил Гибадуллин уверен, что ликвидация иранских лидеров не нанесет серьезного ущерба иранской власти. Собеседник «Ведомостей» высказал версию, что устранение политиков и чиновников связано с заинтересованностью США и Израиля в приходе к власти в республике радикальных и менее компетентных, чем прежние, политических деятелей, чтобы те завели страну в политический тупик. Гибадуллин отметил, что Иран оказался не готов к изменениям правил игры, к тому, что у противника будут новые технические возможности. Он напомнил, что ранее устранение высших должностных лиц считалось легитимным, только если речь шла о самых опасных преступниках и террористах. Сейчас же Израиль изменил правила.