Приблизит ли победу США и Израиля устранение лидеров Ирана

С начала военной операции в Иране США и Израиль устранили уже несколько ключевых фигур иранского руководства: 28 февраля в результате ракетных ударов погиб верховный лидер страны Али Хаменеи и министр обороны Азиз Насирзаде, 17 марта стало известно о смерти секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, 18 марта Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана Исмаила Хатиба. Рассказываем, позволит ли ликвидация иранских политиков и военных добиться США и Израилю желаемых результатов в военной кампании и сменить режим в Исламской республике.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Реакция в мире и в Тегеране на гибель иранских лидеров

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал «суровую месть» за смерть иранских лидеров и военных. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что устранивших секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани ждет наказание и «убийцы мучеников» вскоре поплатятся за свои деяния.

Американский президент Дональд Трамп после смерти аятоллы 1 марта сообщил в соцсети: «Хаменеи… мертв». Он добавил, что силовые структуры Исламской Республики могут получить иммунитет, но если не сдадутся, то «получат только смерть». Позднее он называл Хаменеи «одним из самых злобных людей в истории», а его гибель — справедливостью.

После смерти Али Лариджани в интервью итальянской газете Corriere della Sera Трамп ограничился утверждением, что до полной победы США и Израиля над Ираном осталось совсем немного, пишут «Ведомости».

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху после смерти Хаменеи призвал иранский народ освободиться от «оков тирании», выйти на улицы и свергнуть «режим ужасов».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала смерть Хаменеи новой надеждой, глава евродипломатии Кая Каллас — переломным моментом в истории Ирана, председатель Европарламента Роберто Метсола — концом эпохи диктатуры в Иране.

Российский президент Владимир Путин назвал убийство Али Хаменеи циничным нарушением всех норм морали и права. Он выразил соболезнования и в связи с гибелью верховного лидера, и Али Лариджани.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает убийства представителей руководства суверенного и независимого Ирана и других стран.

Глава МИД Китая Ван И назвал убийство лидера суверенного государства подстрекательством к смене режима и нарушением международного права.

Соболезнования Ирану и иранскому народу в связи со смертью верховного лидера выразили также лидеры Азербайджана, Ирака, Кубы.

Мнения экспертов

Бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент назвал убийство Али Хаменеи неоправданным шагом для смены власти в Иране.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он заявил, что если американцы действительно заинтересованы в смене режима в Исламской республике, то ликвидация аятоллы — «последнее, что следовало делать». Кент уточнил, что убийство Хаменеи сплотило иранцев.

«Убив аятоллу, мы лишь усилили их позиции, поскольку теперь внутри страны они могут заявить: “Эй, все вы, кто полагал, что с американцами можно договориться, — вы просто простаки. С ними нужно воевать”», — приводят его слова «РИА Новости».

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева полагает, что ликвидация Лариджани не приведет к капитуляции власти Ирана. По ее мнению, напротив, очередное убийство вызовет ужесточение настроя на продолжение обороны.

«Иранцы явно демонстрируют свой настрой на оборону — президент Масуд Пезешкиан открыто выходит на улицу, участвуя в митингах», — уточнила эксперт в разговоре с РБК.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой также считает, что устранение ключевых фигур руководства Ирана только укрепляет единство местного населения. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что Конституция Ирана предусматривает преемственную передачу власти в короткие сроки. «Кого бы ни удалось уничтожить, сразу же будет найдена замена. Поэтому попытки дестабилизировать ситуацию не ослабляют Тегеран, наоборот, они приводят к тому, что иранское общество еще больше сплачивается, оказывая ожесточенное сопротивление и нанося ответные удары», — объяснил генерал.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская в разговоре с «Ведомостями» уточнила, что устранение ключевых лидеров Ирана — это попытка снизить управляемость военно-политической системы Исламской Республики, чтобы в дальнейшем добиться смены режима. Она отметила, что пока госинституты Ирана демонстрируют устойчивость.

Главный редактор сайта «Иран-1979», иранист Исмагил Гибадуллин уверен, что ликвидация иранских лидеров не нанесет серьезного ущерба иранской власти. Собеседник «Ведомостей» высказал версию, что устранение политиков и чиновников связано с заинтересованностью США и Израиля в приходе к власти в республике радикальных и менее компетентных, чем прежние, политических деятелей, чтобы те завели страну в политический тупик. Гибадуллин отметил, что Иран оказался не готов к изменениям правил игры, к тому, что у противника будут новые технические возможности. Он напомнил, что ранее устранение высших должностных лиц считалось легитимным, только если речь шла о самых опасных преступниках и террористах. Сейчас же Израиль изменил правила.

Эксперт предположил, что убийство Лариджани приведет к отказу Ирана от мирных переговоров. Он уточнил, что на это указывает объединение иранского общества на силовое противостояние с противниками.

