В Германии допустили участие в операциях в Ормузском проливе

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт не исключил возможности участия ФРГ в обеспечении безопасности судоходства в регионе Персидского залива после окончания конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

«Возможно, нас также привлекут к операциям в Ормузском проливе. Например, если речь идет о разминировании или подобных задачах», — заявил Добриндт в программе телеканала ARD.

Министр также поддержал позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что конфликт на Ближнем Востоке — это «не война Германии».

«Мы не вовлечены, с нами не консультировались заранее, мы не участвуем… Германия может оставаться в стороне от этой ситуации», — добавил он.

Добриндт сообщил, что на данный момент невозможно предсказать, как будет развиваться дальнейшая ситуация, но пока миграционного потока из Ирана не наблюдается.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше