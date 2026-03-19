ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского вертолета Ми-17

«В ночь на среду самолет ВВС Израиля, действуя на основе точных оперативных разведданных ЦАХАЛ, обнаружил и нанес удар по вертолету Ми-17 ВВС Иранской Революционной гвардии в аэропорту “Санандадж” в Хамадане», — сообщила в четверг пресс-служба армии Израиля.
Утверждается, что удар был нанесен с целью «ослабить военный потенциал ВВС Корпуса стражей исламской революции и укрепить превосходство Израиля в воздухе над западной частью Ирана».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. При этом Тегеран заверяет, что целями его ответных ударов становятся исключительно объекты, которые используются для атаки на исламскую республику. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.