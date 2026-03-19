ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского вертолета Ми-17

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. При этом Тегеран заверяет, что целями его ответных ударов становятся исключительно объекты, которые используются для атаки на исламскую республику. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.