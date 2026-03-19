Депутаты краевого парламента заслушали доклад начальника ГУФСИН по Красноярскому краю

ГУФСИН является важным элементом в экономике края. Заключено 212 госконтрактов в интересах муниципальных предприятий, учреждений и органов исполнительной власти Красноярского края на общую сумму более 458,5 млн рублей. Кроме того, учреждение самостоятельно обеспечивает себя сельхоз продукцией — картофелем, овощами, мясом и молоком. Эта же продукция на сумму 76,2 млн рублей поставляется в медицинские и образовательные организации края. В рамках национального проекта «Экология» учреждениями ГУФСИН изготовлено 6222 контейнера и проведено обустройство 136 площадок накопления для твердых коммунальных отходов.