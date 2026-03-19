Депутаты краевого парламента заслушали доклад начальника ГУФСИН по Красноярскому краю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ходе сессии Законодательного Собрания Красноярского края парламентарии заслушали доклад начальника ГУФСИН по Красноярскому краю Антона Ефаркина.
Он отметил, что около 80% осужденных являются жителями края и 87% отбывают наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Для их социализации проводятся культурные и спортивные мероприятия, Дни открытых дверей, работают 28 библиотек. Их книжный фонд составляет более 183 тысячи экземпляров. В прошлом году фон пополнился почти 10 тысячами книг. Часть из них передана при поддержке краевого парламента.
Также осужденные имеют возможность получать образование по 67 профессиям. Дипломы получили более 5300 человек. Наиболее востребованы такие должности, как крановщик, станочник, электромонтер, слесарь, повар, швея.
ГУФСИН является важным элементом в экономике края. Заключено 212 госконтрактов в интересах муниципальных предприятий, учреждений и органов исполнительной власти Красноярского края на общую сумму более 458,5 млн рублей. Кроме того, учреждение самостоятельно обеспечивает себя сельхоз продукцией — картофелем, овощами, мясом и молоком. Эта же продукция на сумму 76,2 млн рублей поставляется в медицинские и образовательные организации края. В рамках национального проекта «Экология» учреждениями ГУФСИН изготовлено 6222 контейнера и проведено обустройство 136 площадок накопления для твердых коммунальных отходов.
"Система исполнения наказаний исторически является в нашем крае важным хозяйственным субъектом: это большая лесосырьевая база, сельскохозяйственные предприятия. Такая организация позволяет не только обеспечить содержание заключённых, но и, что главное, их социализацию. Эти мощности используются для получения осуждёнными новых профессий, возможности зарабатывать, находясь в местах лишения свободы.
Это особенно важно, поскольку многие из них несут обязательства перед детьми по уплате алиментов, перед пострадавшими от их преступных действий — по возмещению ущерба. Край участвует в поддержке системы, выделяя средства, в частности, на приобретение новой сельскохозяйственной техники, помогая в решении иных вопросов", — отметил председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко.
