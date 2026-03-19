Эксперт указал на параллели между войнами США в Иране и Ираке

Вторжение США в Ираке в 2003 году и текущая военная операция в Иране имеют сходства. На параллели в ходе военных кампаний в беседе с NEWS.ru обратил внимание политолог-американист Геворг Мирзаян.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог напомнил, что в 2003 году США при проведении военной операции в Ираке поддержала только Великобритания и ряд мелких стран. «Сегодня, за исключением Израиля, ни одна крупная европейская держава не присоединилась к американской кампании против Ирана», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Эксперт добавил, что и в войне с Ираком, и в действиях против Ирана Белый дом неверно оценил последствия вступления в военный конфликт. Он отметил, что произошедшее в Ираке впоследствии стало «приговором» для администрации Джорджа Буша-младшего. По мнению Мирзаяна, война в Иране тоже может разрушить карьеру действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Сенат США отклонил законопроект об ограничении военных действий Дональда Трампа против Ирана. Прекратить участие Пентагона в конфликте в Исламской Республике без согласования с Конгрессом требовали представители Демократической партии. Они считают, что Трамп инициировал неконституционную войну.

