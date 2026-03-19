В Красноярском крае во втором чтении принят закон о развитии ответственного бизнеса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сессии Законодательного Собрания Красноярского края во втором чтении принят проект закона, направленный на развитие ответственного ведения бизнеса в регионе.
Документ стал частью системной работы по внедрению в России стандартов предпринимательской деятельности, которая ведется на протяжении последних двух лет. В 2024 году был введен Индекс деловой репутации (ЭКГ-рейтинг), оценивающий предприятия по трем направлениям — экология, кадровая политика и взаимодействие с государством. В декабре 2025 года ему на смену и развитие был принят Стандарт общественного капитала бизнеса.
В законопроекте закреплены ключевые принципы ответственного предпринимательства. Среди них — семейноцентричность, повышение производительности труда, а также укрепление межнационального согласия.
Компании, соответствующие установленным требованиям и участвующие в федеральных стандартах, смогут получить статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности. Для таких организаций в Красноярском крае будет сформирован специальный реестр.
Для ответственных предприятий предусмотрены информационно-консультационная помощь, содействие в организации выставок, конкурсов, форумов и конференций, сокращенные сроки рассмотрения обращений в государственных органах, а также приоритетное право на получение государственной поддержки в рамках региональных программ.
«После принятия закона органы исполнительной власти утвердят нормативные акты о порядке учета результатов рейтингования при оказании мер поддержки и взаимодействии с бизнесом. Виды поддержки прямо прописаны в законе: консультационная помощь, участие в выставках и продвижение продукции, а также материальные меры — субсидии, упрощение процедур и сокращение сроков. Все эти меры поддержки будут применяться к компаниям, признанным социально ответственными», — сказал председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.