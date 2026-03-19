В Нижегородской области готовят закон о поддержке соотечественников за рубежом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 марта, ФедералПресс. В Нижегородской области разрабатывают закон о поддержке соотечественников за границей со стороны региональных властей. Его проект в Заксобрании представила министр международных и межрегиональных связей области Ольга Гусева.

«Работа с соотечественниками является стратегическим приоритетом. Президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров не раз подчеркивали ее значимость в том числе на уровне регионов России. Принятие такого закона позволит четко определить порядок взаимодействия органов власти с нашими соотечественниками по всему миру», — пояснила Гусева на заседании комитета Заксобрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговле и туризму.

Проект закона носит название «Об отдельных вопросах поддержки соотечественников за рубежом органами государственной власти Нижегородской области». В нем планируется четко прописать экономические и организационные вопросы работы региональных властей с находящимися за границей нижегородцами.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией спикер регионального парламента Евгений Люлин рассказал об особой связи крымчан и нижегородцев. Также «ФедералПресс» писал, что легендарный путешественник Федор Конюхов поднял флаг Нижегородской области над Антарктидой, а также установил две таблички, которые изготовили в Чкаловске, на острове Смоленск, расположенном в проливе Дрейка.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.

