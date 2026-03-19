Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко проводит переговоры со спецпосланником президента США Трампа Коулом

Лукашенко проводит новые переговоры со спецпосланником США Коулом 19 марта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске проводит переговоры со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Очередные переговоры с американской стороной стартовали во Дворце Независимости 19 марта. Белорусский лидер принимает в Минске представителей команды президента США Дональда Трампа.

— Делегацию возглавляет спецпосланник США по Беларуси Джон Коул, — написал телеграм-канал «Пул Первого».

Около 11.30 по минскому времени в телеграм-канале «Пул Первого» сообщили, что протокольная часть встречи продлилась семь с половиной минут, Лукашенко задал темы для разговора. После этого пресса покинула кабинет и переговоры продолжились в формате «за закрытыми дверями».

При этом стало известно, что в начале встречи белорусский лидер настоял, чтобы стороны обсудили региональные проблемы, включая Украину, и сказал Коулу донести его точку зрения до президента США Трампа. Лукашенко сказал, что его точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для США.

— Вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему, — заявил глава Беларуси на переговорах.

После уточнения Джона Коула, идет ли речь о войне с Ираном, белорусский президент ответил утвердительно, и сказал, что хочет, чтобы его точку зрения донесли до американского коллеги.

— Очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента, — заявил белорусский президент.

Также на встрече Лукашенко предложил американской делегации напрямую прилетать в Беларусь.

К слову, неделей ранее глава Беларуси анонсировал очередной визит американской делегации и высказался о теме освобождения «политзаключенных» на переговорах Беларуси и США. А еще глава республики сказал, какие вопросы обсуждают на переговорах Беларусь и США. И также белорусский президент сказал, куда в Минске отвести американскую делегацию.

Напомним, в декабре 2025 года Александр Лукашенко встречался со спецпосланником США Джоном Коулом в формате переговоров «за закрытыми дверями». Тогда переговоры с американской стороной длились несколько дней, после чего Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.

А перед этим 11 сентября 2025 года Лукашенко провел встречу с Коулом, когда представитель американского лидера заявил, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью, объявлено, что Трамп сказал снять санкции США с «Белавиа», а Штаты хотят вернуть посольство в Минске. После сентябрьской встречи с Коулом Лукашенко дал конкретные указания по полной нормализации отношений с США. Кроме того в июне 2025-го Беларусь освободила 14 заключенных иностранцев по просьбе Трампа после встречи Лукашенко и Коула в Минске.

Мы писали также, что в ноябре 2025-го Трамп выдвинул встречавшегося с Лукашенко Коула на пост спецпосланника США в Беларуси.

До этих событий, в августе 2025 года, белорусский президент провел также разговор с Джоном Коулом, который позвонил по поручению президента США. Кроме того, в июне 2025-го Джон Коул рассказывал в соцсетях, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше