Лукашенко проводит переговоры со спецпосланником президента США Трампа Коулом

А перед этим 11 сентября 2025 года Лукашенко провел встречу с Коулом, когда представитель американского лидера заявил, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью, объявлено, что Трамп сказал снять санкции США с «Белавиа», а Штаты хотят вернуть посольство в Минске. После сентябрьской встречи с Коулом Лукашенко дал конкретные указания по полной нормализации отношений с США. Кроме того в июне 2025-го Беларусь освободила 14 заключенных иностранцев по просьбе Трампа после встречи Лукашенко и Коула в Минске.