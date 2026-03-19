Лукашенко проводит переговоры со спецпосланником президента США Трампа Коулом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске проводит переговоры со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Очередные переговоры с американской стороной стартовали во Дворце Независимости 19 марта. Белорусский лидер принимает в Минске представителей команды президента США Дональда Трампа.
— Делегацию возглавляет спецпосланник США по Беларуси Джон Коул, — написал телеграм-канал «Пул Первого».
Около 11.30 по минскому времени в телеграм-канале «Пул Первого» сообщили, что протокольная часть встречи продлилась семь с половиной минут, Лукашенко задал темы для разговора. После этого пресса покинула кабинет и переговоры продолжились в формате «за закрытыми дверями».
При этом стало известно, что в начале встречи белорусский лидер настоял, чтобы стороны обсудили региональные проблемы, включая Украину, и сказал Коулу донести его точку зрения до президента США Трампа. Лукашенко сказал, что его точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для США.
— Вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему, — заявил глава Беларуси на переговорах.
После уточнения Джона Коула, идет ли речь о войне с Ираном, белорусский президент ответил утвердительно, и сказал, что хочет, чтобы его точку зрения донесли до американского коллеги.
— Очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента, — заявил белорусский президент.
Также на встрече Лукашенко предложил американской делегации напрямую прилетать в Беларусь.
Напомним, в декабре 2025 года Александр Лукашенко встречался со спецпосланником США Джоном Коулом в формате переговоров «за закрытыми дверями». Тогда переговоры с американской стороной длились несколько дней, после чего Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.
А перед этим 11 сентября 2025 года Лукашенко провел встречу с Коулом, когда представитель американского лидера заявил, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью, объявлено, что Трамп сказал снять санкции США с «Белавиа», а Штаты хотят вернуть посольство в Минске. После сентябрьской встречи с Коулом Лукашенко дал конкретные указания по полной нормализации отношений с США. Кроме того в июне 2025-го Беларусь освободила 14 заключенных иностранцев по просьбе Трампа после встречи Лукашенко и Коула в Минске.
Мы писали также, что в ноябре 2025-го Трамп выдвинул встречавшегося с Лукашенко Коула на пост спецпосланника США в Беларуси.
До этих событий, в августе 2025 года, белорусский президент провел также разговор с Джоном Коулом, который позвонил по поручению президента США. Кроме того, в июне 2025-го Джон Коул рассказывал в соцсетях, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа.