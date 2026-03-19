МИД Китая призвал США не вмешиваться в тайваньский вопрос

Ранее директор американской нацразведки Тулси Габбард заявила, что разведывательное сообщество США считает, что Китай попытается создать условия для мирного присоединения Тайваня, не прибегая к военной силе.
«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, и решение тайваньского вопроса — это дело исключительно китайского народа, и оно не терпит вмешательства со стороны каких-либо внешних сил», — сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать заявления американской разведки.
Дипломат также призвал США придерживаться принципа «одного Китая», выправить свое восприятие Китая и прекратить раздувать теорию «китайской угрозы».
Официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган ранее в марте заявил, что власти КНР абсолютно искренне готовы прикладывать все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но не будут обещать отказаться от применения силы и «оставляют за собой право принять все необходимые меры».
В докладе, представленном ранее на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент КНР) 14-го созыва, отмечалось, что Китай в 2026 году будет продвигать дело воссоединения с Тайванем, наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за независимость острова, и противостоять вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).