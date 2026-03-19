Крым включили в расширенную схему энергетики России

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. Тепловые электростанции Крыма внесены в схему территориального планирования России в области энергетики. Это создаст резерв генерирующих мощностей для поддержания надежного энергоснабжения потребителей, сообщили в правительстве РФ.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в схему планирования РФ включено пять новых объектов.

«В схему добавлено строительство новых и расширение действующих тепловых электростанций в Крыму, Краснодарском крае, Москве и Московской области. Это позволит сформировать резерв генерирующих мощностей для поддержания надежного энергоснабжения потребителей в этих регионах», — сказано в сообщении.

Главная задача схемы территориального планирования в области энергетики — создать условия для расширения энергетической инфраструктуры, которая оказывает влияние и на социально-экономическое развитие страны, подчеркнули в правительстве.

«На основе этого документа формируются комплексные планы развития региональной инфраструктуры, что позволяет субъектам более эффективно реализовывать социальные и экономические инициативы», — добавили в сообщении.

Схема территориального планирования также необходима для резервирования свободных участков для размещения объектов энергетики федерального значения, которые планируется реконструировать или построить в долгосрочной перспективе.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше