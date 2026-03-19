Крым включили в расширенную схему энергетики России

Отмечается, что в схему планирования РФ включено пять новых объектов.
«В схему добавлено строительство новых и расширение действующих тепловых электростанций в Крыму, Краснодарском крае, Москве и Московской области. Это позволит сформировать резерв генерирующих мощностей для поддержания надежного энергоснабжения потребителей в этих регионах», — сказано в сообщении.
Главная задача схемы территориального планирования в области энергетики — создать условия для расширения энергетической инфраструктуры, которая оказывает влияние и на социально-экономическое развитие страны, подчеркнули в правительстве.
«На основе этого документа формируются комплексные планы развития региональной инфраструктуры, что позволяет субъектам более эффективно реализовывать социальные и экономические инициативы», — добавили в сообщении.
Схема территориального планирования также необходима для резервирования свободных участков для размещения объектов энергетики федерального значения, которые планируется реконструировать или построить в долгосрочной перспективе.