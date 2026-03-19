Депутаты краевого парламента подают документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Традиционная процедура предварительного голосования партии «Единая Россия» стартовала на прошлой неделе.
На данный момент 48 человек подали документы для участие в процедуре, из них 10 действующих депутатов Законодательного Собрания Красноярского края.
Председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Законодательного Собрания Красноярского края Владимир Чащин рассказал о важности процедуры предварительного голосования: «Считаю, что каждый кандидат, который намерен участвовать в выборной кампании в Государственную Думу ФС РФ, в Законодательное Собрание края, должен пройти предварительное голосование. Это, своего рода, экзамен».
Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Алексей Кулеш также подал пакет документов для участия в ПГ: «Единственная партия, которая проводит открытое голосование на этапе отбора кандидатов в депутаты. Я заявил об участии в выборах в Законодательное Собрание Красноярского края по родному мне Железногорскому округу, в который входит и Большемуртинско-Сухобузимский округ. За эти годы мне и моим коллегам удалось решить много задач».
Депутат краевого парламента Дмитрий Дмитриев: «Решил снова принять участие в предварительном голосовании, потому что за прошедшие пять лет многое удалось сделать, из того, что планировал, но еще не все. Поэтому, есть определенные обязательства перед людьми, которые нужно доделать».
Егор Васильев рассказал ER.RU о своем решении и задачах на ближайшие пять лет: «Считаю, что предварительное голосование — правильная и эффективная методика, позволяющая избирателям лучше узнать кандидатов, а нам — сформировать программу, основанную на реальных запросах людей. До этапа выдвижения мы проводим множество встреч, актуализируем проблематику, обсуждаем возможные решения. Всё это ложится в основу народной программы “Единой России”.
Илья Зайцев поделился мнением о процедуре предварительного голосования: «Процедуру предварительного голосования проводит только “Единая Россия”, а это — хороший инструмент, которые позволяет заявить о своих амбициях и готовности. И в предварительном голосовании, и при создании народной программы партии активно участвуют люди. Все, что делает партия — для людей и про людей».
Сергей Зяблов: «Решил принять участие в предварительном голосовании, потому что уверен, что еще могу принести своему краю, избирательному округу пользу. Собираюсь активно работать над проблемами, которые есть».
Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. Участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии, победителей определят жители в конце мая.
