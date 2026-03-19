Трамп пригласил Токаева на саммит G20 в Майами

«Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании “Совета мира” и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами», — написал Смадияров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в послании американский лидер выразил признательность по поводу их предыдущей встречи с президентом Казахстана. Другие детали письма не приводятся.
Токаев 19 февраля в рамках первого заседания «Совета мира» предложил учредить особую награду имени Трампа за достижения в области миростроительства. По его словам, американский лидер способен выполнить свою «миссию» по достижению мира в различных конфликтах.
Президент Казахстана получил приглашение войти в состав «Совета мира» 19 января. Уточнялось, что его стране было также предложено стать одним из государств-учредителей.