Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригласил Токаева на саммит G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором пригласил его посетить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами. Об этом 19 марта сообщил пресс-секретарь главы республики Айбек Смадияров.

Источник: AP 2024

«Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании “Совета мира” и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами», — написал Смадияров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в послании американский лидер выразил признательность по поводу их предыдущей встречи с президентом Казахстана. Другие детали письма не приводятся.

Токаев 19 февраля в рамках первого заседания «Совета мира» предложил учредить особую награду имени Трампа за достижения в области миростроительства. По его словам, американский лидер способен выполнить свою «миссию» по достижению мира в различных конфликтах.

Президент Казахстана получил приглашение войти в состав «Совета мира» 19 января. Уточнялось, что его стране было также предложено стать одним из государств-учредителей.

