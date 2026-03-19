В Москве объяснили логику «ценностной» внешней политики Берлина

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия хочет видеть политические перемены в Иране, но не одобряет их достижение с помощью внешних военных действий. Он также сообщил, что Германия поддерживает контакты с иранской оппозицией. «Учитывая жестокость и беспощадность этого режима, желательно, чтобы произошла его смена», — сказал Вадефуль.