В Москве объяснили логику «ценностной» внешней политики Берлина

Сообщение главы МИД ФРГ о контактах с иранскими оппозиционными силами соответствует немецкой внешнеполитической логике с точки зрения так называемой «ценностной» внешней политики, комментирует эксперт.
Отношения с «неудобными» для Германии партнерами, как правило, сопровождаются параллельным диалогом с представителями гражданского общества, за которыми в действительности стоят представители организаций и политических сил, тесно взаимодействующие с немецкими НКО.
Аналитик обращает внимание, что для Берлина представители оппозиции являются приоритетным кадровым резервом в случае политических изменений в стране.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия хочет видеть политические перемены в Иране, но не одобряет их достижение с помощью внешних военных действий. Он также сообщил, что Германия поддерживает контакты с иранской оппозицией. «Учитывая жестокость и беспощадность этого режима, желательно, чтобы произошла его смена», — сказал Вадефуль.