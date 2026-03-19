В Москве объяснили логику «ценностной» внешней политики Берлина

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия ведет переговоры с оппозицией в Иране. Редакция Новостей Mail узнала, о какой оппозиции говорил министр и как Берлин может повлиять на смену режима в Иране. На вопросы ответил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Сообщение главы МИД ФРГ о контактах с иранскими оппозиционными силами соответствует немецкой внешнеполитической логике с точки зрения так называемой «ценностной» внешней политики, комментирует эксперт.

Отношения с «неудобными» для Германии партнерами, как правило, сопровождаются параллельным диалогом с представителями гражданского общества, за которыми в действительности стоят представители организаций и политических сил, тесно взаимодействующие с немецкими НКО.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Аналитик обращает внимание, что для Берлина представители оппозиции являются приоритетным кадровым резервом в случае политических изменений в стране.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия хочет видеть политические перемены в Иране, но не одобряет их достижение с помощью внешних военных действий. Он также сообщил, что Германия поддерживает контакты с иранской оппозицией. «Учитывая жестокость и беспощадность этого режима, желательно, чтобы произошла его смена», — сказал Вадефуль.