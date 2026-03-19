Лукашенко сказал Коулу донести его точку зрения до президента США Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с США предложил обсудить войну на Ближнем Востоке и донести его точку зрения до президента США Дональда Трампа, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» сообщила, что 19 марта Александр Лукашенко проводит переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.
В начале встречи белорусский лидер настоял, чтобы стороны обсудили региональные проблемы — «не только проблемы Украины, но и глобальные», и в том числе не только конфликт на Ближнем Востоке. В целом, Лукашенко сказал, что хочет откровенно поговорить с американской стороной на эту тему.
— Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему, — заявил глава Беларуси на переговорах.
После уточнения Джона Коула, идет ли речь о войне с Ираном, белорусский президент ответил утвердительно, и сказал, что хочет, чтобы его точку зрения донесли до американского коллеги.
— Очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента, — заявил белорусский президент.
К слову, неделей ранее глава Беларуси анонсировал очередной визит американской делегации и высказался о теме освобождения «политзаключенных» на переговорах Беларуси и США.