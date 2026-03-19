Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО усилила присутствие на восточном фланге, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости. НАТО значительно усилила свое присутствие на восточном фланге альянса на земле, в море и в воздухе с начала операции «Восточный часовой», сообщил генсек организации Марк Рютте.

Источник: AP 2024

«С момента начала миссии Eastern Sentry (“Восточный часовой”) в сентябре мы собрали еще больше сил и средств союзников для защиты нашего восточного фланга на суше, на море и в воздухе», — сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что альянс планирует внедрять в свое присутствие на Востоке опыт Украины, в частности, в системах борьбы с БПЛА.

