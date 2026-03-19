J-Cast: в Японии недовольны отношениями премьера Такаити с Трампом

После блокирования Ормузского пролива Ираном Трамп начал требовать от союзников направить в регион военно-морские суда. На пресс-конференции 16 марта он пожаловался на страны, которые не поспешили ему на помощь. Особо он выделил Японию, подчеркнув, что она получает 95% своей нефти через Ормузский пролив.
Теперь Японии, до сих пор занимавшей позицию «полного подчинения» Соединенным Штатам, предстоит доказать, что она сможет твердо отстаивать свои национальные интересы, международное право и внутреннее законодательство, пишет японское интернет-издание J-Cast.
«Если это правда, надеюсь, вам будет стыдно за свои слова и поступки», — заявила 15 марта фотожурналист Нацуки Ясуда на канале TBS, имея в виду номинирование Трампа японским премьером на Нобелевскую премию мира. Ее поддержала бизнесвумен Айсако Цудзи, которая в соцсети Х написала: «Премьер Такаити выдвинула на премию мира человека, который… нарушил международное право, бомбил иранские школы ракетами, убив 175 невинных детей, и говорит, что отнимает человеческие жизни ради забавы».
Соцсети пестрят критическими замечаниями простых японцев насчет выдвижения: «Присуждение Трампу Нобелевской премии мира — темная глава в истории».
Также японцы убеждены, что в сложившейся ситуации Токио не удастся найти правовые обоснования для отправки на Ближний Восток Сил самообороны Японии.
Кроме того, в Японии осудили то, что Такаити фактически «сбежала» с ужина с дипломатами стран Ближнего Востока, сославшись на плохое самочувствие. Японскому премьеру припомнили то, что, вступив в должность, она пообещала «работать, работать и еще раз работать». Но 12 марта, в день ужина с дипломатами, вдруг резко занемогла. «Ее здоровье ухудшилось в самый неподходящий момент» и «Люди могут подумать, что она убегает» — написали пользователи соцсетей.