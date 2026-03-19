J-Cast: в Японии недовольны отношениями премьера Такаити с Трампом

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити перед первым саммитом США-Япония столкнулась с жесткой критикой соотечественников из-за того, что она в октябре 2025 года якобы номинировала на Нобелевскую премию мира Дональда Трампа, который через полгода после этого развязал жестокую войну с Ираном.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После блокирования Ормузского пролива Ираном Трамп начал требовать от союзников направить в регион военно-морские суда. На пресс-конференции 16 марта он пожаловался на страны, которые не поспешили ему на помощь. Особо он выделил Японию, подчеркнув, что она получает 95% своей нефти через Ормузский пролив.

Теперь Японии, до сих пор занимавшей позицию «полного подчинения» Соединенным Штатам, предстоит доказать, что она сможет твердо отстаивать свои национальные интересы, международное право и внутреннее законодательство, пишет японское интернет-издание J-Cast.

С момента назначения Такаити на пост премьера Трамп неоднократно предпринимал действия, далекие от «мирных», и теперь тесные отношения японского премьера с американским лидером превращаются для нее в обузу.

«Если это правда, надеюсь, вам будет стыдно за свои слова и поступки», — заявила 15 марта фотожурналист Нацуки Ясуда на канале TBS, имея в виду номинирование Трампа японским премьером на Нобелевскую премию мира. Ее поддержала бизнесвумен Айсако Цудзи, которая в соцсети Х написала: «Премьер Такаити выдвинула на премию мира человека, который… нарушил международное право, бомбил иранские школы ракетами, убив 175 невинных детей, и говорит, что отнимает человеческие жизни ради забавы».

Соцсети пестрят критическими замечаниями простых японцев насчет выдвижения: «Присуждение Трампу Нобелевской премии мира — темная глава в истории».

Как показывают опросы общественного мнения в Японии, около 80% японцев выступают против нападения на Иран.

Также японцы убеждены, что в сложившейся ситуации Токио не удастся найти правовые обоснования для отправки на Ближний Восток Сил самообороны Японии.

Кроме того, в Японии осудили то, что Такаити фактически «сбежала» с ужина с дипломатами стран Ближнего Востока, сославшись на плохое самочувствие. Японскому премьеру припомнили то, что, вступив в должность, она пообещала «работать, работать и еще раз работать». Но 12 марта, в день ужина с дипломатами, вдруг резко занемогла. «Ее здоровье ухудшилось в самый неподходящий момент» и «Люди могут подумать, что она убегает» — написали пользователи соцсетей.

Бывший мэр Осаки Тору Хашимото заявил в программе на канале TBS: «США совершают противозаконные действия, и Япония не может быть соучастницей». Японско-американский саммит в Вашингтоне начнется 19 марта, и эта встреча, вероятно, определит судьбу администрации Такаити.

21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
