ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действия «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новая Сечь и Грабовское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Юрченково, Избицкое, Колодезное, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.