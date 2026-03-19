Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действия «Севера» за сутки

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 155 боевиков, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новая Сечь и Грабовское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Юрченково, Избицкое, Колодезное, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.