Российские средства ПВО сбили за сутки 356 беспилотников ВСУ

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 087 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 345 танков и других боевых бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 932 орудия полевой артиллерии и миномета, 57 192 единицы специальной военной автомобильной техники.