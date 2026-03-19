ВСУ потеряли более 185 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли более 185 военных и семь боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Алексеево-Дружковка, Голубовка, Константиновка, Никифоровка, Ильиновка и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 185 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сводке.