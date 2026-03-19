Иван Носков рассказал о планах по снижению аварийности на дорогах Самары

Также в Самаре продолжат установку прожекторов дорожных знаков «Пешеходный переход». Такие уже есть на 15 участках: возле школ №№ 12, 20, 57, 58, 140, лицея философии на ул. 8 Марта, в районе Дворца спорта им. Высоцкого, на перекрестках Куйбышева и Венцека, Ярмарочной и Молодогвардейской, Вилоновской и Садовой. Также в планах — обустройство проекционных пешеходных переходов, которые видны в любую погоду и в темное время суток. В 2026 году проекторами оснастят около 15 «зебр».