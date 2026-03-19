Иван Носков рассказал о планах по снижению аварийности на дорогах Самары

В Самаре составили список дорог, где в 2026 году повысят безопасность. В него вошли 13 локаций, сообщает пресс-служба городской администрации.
«По данным Госавтоинспекции, за 2025 год количество ДТП увеличилось почти на 22%, причем в большинстве случаев это столкновения ТС либо наезды на пешеходов. Поэтому особое внимание уделяем зонам вблизи пешеходных переходов, школ, детских садов и других соцобъектов. Главная задача на 2026 год — добиться снижения аварийности на опасных участках», — сказал глава Самары Иван Носков.
Работы по снижению аварийности в течение 2026 года проведут на следующих участках: в районе улицы Революционной, 155; проспекта Кирова, 100; улицы Авроры, 47, а также на пересечениях улиц Дачной и Коммунистической, Гагарина и Мяги, Авроры и Печерской, Вольской и Ново-Вокзальной, на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Металлистов и др. В планах работ — замена светофоров и дорожных знаков, изменение режима работы «регулировщиков», установка ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей перед пешеходными переходами. Кроме того, на некоторых участках скорректируют схемы организации движения, обустроят заездные карманы и переместят остановочные павильоны.
Также в Самаре продолжат установку прожекторов дорожных знаков «Пешеходный переход». Такие уже есть на 15 участках: возле школ №№ 12, 20, 57, 58, 140, лицея философии на ул. 8 Марта, в районе Дворца спорта им. Высоцкого, на перекрестках Куйбышева и Венцека, Ярмарочной и Молодогвардейской, Вилоновской и Садовой. Также в планах — обустройство проекционных пешеходных переходов, которые видны в любую погоду и в темное время суток. В 2026 году проекторами оснастят около 15 «зебр».