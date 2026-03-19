Лукашенко предложил американской делегации напрямую прилетать в Беларусь

Лукашенко сказал, что американской делегации пора напрямую прилетать в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров предложил американской делегации, которую возглавляет специальный посланник главы США Дональда Трампа Джон Коул, напрямую прилетать в республику. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

— Как будто не было длительного путешествия у вас, — заметил глава Беларуси, обращаясь к американцам.

Александр Лукашенко подчеркнул, что рад тому, что у американской делегации хорошее настроение, они выглядят бодро:

— Это Джон, потому что вы, наверное, к друзьям своим залетели сначала, а не напрямую в Беларусь. Пора уже прилетать напрямую к нам.

Спецпосланник Джон Коул согласился с предложением.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Джону Коулу донести его точку зрения до президента США Трампа.

Тем временем Лукашенко сказал, какие вопросы обсуждают на переговорах Беларусь и США.

Кроме того, Лукашенко сказал, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше