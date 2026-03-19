Лукашенко предложил американской делегации напрямую прилетать в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров предложил американской делегации, которую возглавляет специальный посланник главы США Дональда Трампа Джон Коул, напрямую прилетать в республику. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Как будто не было длительного путешествия у вас, — заметил глава Беларуси, обращаясь к американцам.
Александр Лукашенко подчеркнул, что рад тому, что у американской делегации хорошее настроение, они выглядят бодро:
— Это Джон, потому что вы, наверное, к друзьям своим залетели сначала, а не напрямую в Беларусь. Пора уже прилетать напрямую к нам.
Спецпосланник Джон Коул согласился с предложением.
