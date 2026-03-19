В Совфеде назвали две причины «заморозки» переговоров по Украине

Переговорный процесс с участием России, Украины и США был поставлен на паузу из-за неприемлемых действий Киева и сосредоточенности Вашингтона на военной операции на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сенатор сообщил, что, во-первых, Белый дом сейчас не может полноценно выполнять посредническую роль в разрешении украинского конфликта из-за событий в Иране. «Во-вторых, Украина ведет себя совершенно безобразно, она дает понять, что не собирается следовать никаким рекомендациям Вашингтона», — добавил собеседник NEWS.ru.

Джабаров отметил, что сейчас Дональд Трамп не имеет возможностей влиять на решения украинских властей. Он подчеркнул, что Россия продолжит проведение военной специальной операции.

Сенатор выразил надежду, что Украина изменит свою позицию и будет не только демонстрировать готовность к переговорам, но и на самом деле предпринимать шаги для разрешения кризиса.

«То, как поступает Зеленский, совершенно не вписывается в мирный процесс. Он ведет себя как лютый враг России, неонацист», — объяснил Джабаров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры временно поставлены на паузу. Он добавил, что российская сторона продолжит контакты с Киевом для организации обмена пленными и останками погибших.

