Алексей Додатко: «Фокус на развитие территорий, на качество жизни людей и ее позитивные изменения для нас в приоритете»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Законодательном Собрании Красноярского края на очередной сессии рассмотрели около 50 вопросов, значительная часть которых была посвящена развитию территорий и социальной политике.
Как отметил председатель краевого парламента Алексей Додатко, ключевой акцент в работе связан с повышением качества жизни жителей края. По его словам, в 2026 году более 130 миллиардов рублей из краевого бюджета направляется именно на развитие территорий.
Одним из важных решений стало распределение 400 миллионов рублей субсидий для 33 муниципалитетов.
Среди запланированных проектов — капитальный ремонт бассейна в спортшколе Дивногорска, строительство модульной раздевалки для спортсменов в Сосновоборском округе и создание спортивной площадки в Каратузском округе.
«Речь идет о пятидесяти объектах: ремонте школ и детских садов в Балахтинско-Новоселовском, Бирилюсском, Большемуртинско-Сухобузимском муниципальных округах, а также о новых спортивных объектах в Сосновоборске и в селе Каратузское. Работа по этим объектам начнётся в ближайшее время. Подчеркну: фокус на развитие территорий, на качество жизни людей и ее позитивные изменения для нас в приоритете», — сказал Алексей Додатко.
При формировании перечня объектов учитывалось мнение жителей: голосование проходило на платформах «Активный гражданин» и «Госуслуги».