Лукашенко сказал про Украину и Ближний Восток на переговорах с американцами

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про Украину и Ближний Восток 19 марта на переговорах с американской делегацией, которую возглавляет специальный посланник главы США Дональда Трампа Джон Коул. Подробности приводит БелТА.
— Настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не только проблемы Украины, но и глобальные. И не только войну на Ближнем Востоке, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент допустил, что его точка зрения по глобальным вопросам, особенно по ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке, может быть важна для американцев, «поскольку вы воюете против наших друзей».
— И я готов откровенно поговорить на эту тему, — заявил глава Беларуси.
Лукашенко обратил внимание, обращаясь к Коулу, что хотел бы, чтобы его точка зрения была донесена до Дональда Трампа:
— Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента.