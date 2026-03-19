Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал про Украину и Ближний Восток на переговорах с американцами

Лукашенко раскрыл, что планирует обсудить на переговорах с американской делегацией.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про Украину и Ближний Восток 19 марта на переговорах с американской делегацией, которую возглавляет специальный посланник главы США Дональда Трампа Джон Коул. Подробности приводит БелТА.

— Настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не только проблемы Украины, но и глобальные. И не только войну на Ближнем Востоке, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент допустил, что его точка зрения по глобальным вопросам, особенно по ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке, может быть важна для американцев, «поскольку вы воюете против наших друзей».

— И я готов откровенно поговорить на эту тему, — заявил глава Беларуси.

Лукашенко обратил внимание, обращаясь к Коулу, что хотел бы, чтобы его точка зрения была донесена до Дональда Трампа:

— Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента.

