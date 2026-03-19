Депутат Госдумы Александр Бородай: завершение конфликта на Украине — в интересах Трампа

Трампу нужно завершить конфликт на Украине этой весной, чтобы получить сильные позиции к выборам в конгресс в ноябре.

Завершение конфликта на Украине — в интересах президента США Трампа, которому нужно усилить свои позиции перед ноябрьскими выборами в конгресс в ноябре. Такую мысль в беседе с RT высказал бывший глава ДНР, депутат Госдумы и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Парламентарий считает, что Трамп постарается достичь результата до лета этого года, причем он будет действовать как бизнесмен — через договоренности, путем заключения некой сделки.

Противостоять ему будут власти самой Украины и ряд европейских руководителей: для них завершение военных действий будет означать крах собственных политических решений в последние годы.

«Тем не менее безусловные сторонники войны — украинское руководство, Зеленский и его шобла. Война — это велосипед, на котором он едет, и если он её прекратит, то велосипед упадёт вместе с Зеленским. А нынешние европейские лидеры связали свою судьбу с Зеленским и с судьбой так называемой Украины», — отметил депутат.

