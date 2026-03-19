Лукашенко напомнил про ошибки США, но сказал, что остается сторонником Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил про ошибки США, но сказал, что остается сторонником президента США Дональда Трампа. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства во время переговоров сказал про Украину и Ближний Восток:
— Настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не только проблемы Украины, но и глобальные. И не только войну на Ближнем Востоке.
Александр Лукашенко, обращаясь к Джону Коулу, заметил, что хотел бы, чтобы его точка зрения была донесена до президента США.
— Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента, — подчеркнул президент Беларуси.
Тем временем глава государства предложил американской делегации напрямую прилетать в Беларусь.