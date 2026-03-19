Лукашенко напомнил про ошибки США, но сказал, что остается сторонником Трампа

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил про ошибки США, но сказал, что остается сторонником президента США Дональда Трампа. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства во время переговоров сказал про Украину и Ближний Восток:

— Настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не только проблемы Украины, но и глобальные. И не только войну на Ближнем Востоке.

Александр Лукашенко, обращаясь к Джону Коулу, заметил, что хотел бы, чтобы его точка зрения была донесена до президента США.

— Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз.

Тем временем глава государства предложил американской делегации напрямую прилетать в Беларусь.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше