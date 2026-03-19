Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 19 марта: главное

В четверг, 19 марта, представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Пауза, образовавшая в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию, ситуативная.

Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон.

Как только будет возможность и как только будут согласованы графики всех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Киев усилил попытки ударов дронами по инфраструктуре «Турецкого» и «Голубого» потоков.

Кремль назвал безответственными и бездумными попытки Киева бить по энергоинфраструктуре в Черном море, когда мировой энергорынок разбалансирован.

И в условиях, когда мировые энергетические рынки чувствуют себя, мягко говоря, дискомфортно, такие безответственные бездумные действия киевского режима способны еще больше дестабилизировать обстановку не только в регионе, но и во всем мире.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

ВС РФ делают все возможное, чтобы купировать угрозу беспилотников ВСУ для энергоинфраструктуры в Черном море.

Россия и весь мир ощущают последствия дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Путин предупреждал, что развитие силового сценария вокруг Ирана дестабилизирует Ближний Восток и энергорынок.

Решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина по запросу Киева является чрезвычайно проукраинским.

Нам надо делать все возможное, чтобы оказать содействие нашему гражданину в защите его законных интересов, эта работа будет делаться.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

19 марта Владимир Путин выступит на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Также в четверг глава государства наградит в Кремле победителей и призеров прошедших Паралимпийских игр.

