Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 19 марта: главное

Пауза, образовавшая в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию, ситуативная.
Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон.
Как только будет возможность и как только будут согласованы графики всех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров.
Киев усилил попытки ударов дронами по инфраструктуре «Турецкого» и «Голубого» потоков.
Кремль назвал безответственными и бездумными попытки Киева бить по энергоинфраструктуре в Черном море, когда мировой энергорынок разбалансирован.
И в условиях, когда мировые энергетические рынки чувствуют себя, мягко говоря, дискомфортно, такие безответственные бездумные действия киевского режима способны еще больше дестабилизировать обстановку не только в регионе, но и во всем мире.
ВС РФ делают все возможное, чтобы купировать угрозу беспилотников ВСУ для энергоинфраструктуры в Черном море.
Россия и весь мир ощущают последствия дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Путин предупреждал, что развитие силового сценария вокруг Ирана дестабилизирует Ближний Восток и энергорынок.
Решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина по запросу Киева является чрезвычайно проукраинским.
Нам надо делать все возможное, чтобы оказать содействие нашему гражданину в защите его законных интересов, эта работа будет делаться.
19 марта Владимир Путин выступит на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.
Также в четверг глава государства наградит в Кремле победителей и призеров прошедших Паралимпийских игр.