«Особых тут проблем не будет». Лукашенко сказал, что в Беларуси нет «политзаключенных», но есть правонарушители

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с американской делегацией заявил, что в Беларуси нет политических статей и «политзаключенных», а есть правонарушители. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства заметил, что никуда не деться от проблемы, которую контролирует один из переговорщиков с американской стороны — заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит. Он уточнил, что речь идет о так называемых политзаключенных.
— Хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители, — подчеркнул президент Беларуси.
По его словам, указанная проблема обсуждалась заочно, а также в переписках. Александр Лукашенко отметил, что в основном удалось прийти к определенному мнению. Он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать договоренностям с американцами:
— Думаю, что особых тут проблем не будет. Как и по другим вопросам нашей повестки дня.
