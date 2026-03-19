Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Особых тут проблем не будет». Лукашенко сказал, что в Беларуси нет «политзаключенных», но есть правонарушители

Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политстатей и «политзаключенных».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с американской делегацией заявил, что в Беларуси нет политических статей и «политзаключенных», а есть правонарушители. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства заметил, что никуда не деться от проблемы, которую контролирует один из переговорщиков с американской стороны — заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит. Он уточнил, что речь идет о так называемых политзаключенных.

— Хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители, — подчеркнул президент Беларуси.

По его словам, указанная проблема обсуждалась заочно, а также в переписках. Александр Лукашенко отметил, что в основном удалось прийти к определенному мнению. Он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать договоренностям с американцами:

— Думаю, что особых тут проблем не будет. Как и по другим вопросам нашей повестки дня.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз.

Кроме того, Лукашенко напомнил про ошибки США, но сказал, что остается сторонником Трампа.

Тем временем глава государства предложил американской делегации напрямую прилетать в Беларусь.

