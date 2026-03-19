WSJ: США могут попытаться захватить острова Ирана, чтобы открыть Ормузский пролив

Собеседники издания из числа американских чиновников заявили, что США могут захватить один или более иранских островов и использовать их как базы для дальнейших операций или в качестве рычага давления на Тегеран с целью возобновления свободного судоходства в проливе. По информации газеты, на прошлой неделе Пентагон начал переброску из Японии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli, на борту которого находятся около 2,2 тыс. морских пехотинцев. Они должны прибыть в регион примерно через неделю.