WSJ: США могут попытаться захватить острова Ирана, чтобы открыть Ормузский пролив

Собеседники издания из числа американских чиновников заявили, что США могут захватить один или более иранских островов и использовать их как базы для дальнейших операций или в качестве рычага давления на Тегеран с целью возобновления свободного судоходства в проливе. По информации газеты, на прошлой неделе Пентагон начал переброску из Японии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli, на борту которого находятся около 2,2 тыс. морских пехотинцев. Они должны прибыть в регион примерно через неделю.
Согласно данным издания, среди потенциальных целей захвата могут быть острова Ормуз и Кешм в Ормузском проливе, а также Киш и Харк в Персидском заливе. На последнем находится иранская нефтяная инфраструктура. Остров является наиболее значимым в экономическом плане, через него проходит более 90% экспорта иранской нефти. 13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанес удар по расположенным там военным объектам.
2 марта генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 14 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заверил, что проход через пролив закрыт только для судов США и Израиля, однако другие страны выбирают другие маршруты «из соображений безопасности».