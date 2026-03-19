В Самаре с визитом находится делегация из Республики Армения

«Россию и Армению связывают многовековые традиции дружбы и взаимного уважения. На встрече обсудили, как можем развивать наше сотрудничество. Мы готовы еще более продуктивно взаимодействовать по многим направлениям: в экономической, социальной, инфраструктурной, гуманитарной, туристической и многих других сферах. Пригласил наших армянских коллег принять участие в Параде Памяти 7 ноября, крупных спортивных и молодежных мероприятиях», — сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.