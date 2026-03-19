Вениамин Кондратьев представил нового вице-губернатора

Губернатор Краснодарского края представил на краевом совещании нового вице-губернатора по социальным вопросам. Это произошло после того, как Александр Руденко покинул свой пост.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил нового вице-губернатора на краевом совещании, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Новым заместителем губернатора по социальным вопросам стала Елена Воробьева, которая до этого занимала пост министра образования и науки Краснодарского края. Она сменила на этой должности Александра Руденко, перешедшего на руководящую работу в главный государственный медиахолдинг страны.

Елена Воробьева родилась 1 сентября 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1989 году она с отличием окончила филологический факультет Уральского государственного университета. Её карьера началась со работы учителем в школах и преподавателем лицея.

Затем она занимала должности заведующей отделом образования Прикубанского округа Краснодара и проректора Краснодарского краевого института дополнительного профессионального педагогического образования. В министерство образования и науки края Воробьева пришла в 2009 году, где работала начальником управления общего и дошкольного образования и заместителем министра, а с 2018 года возглавляла ведомство.

В 1997 году она стала победителем конкурса «Учитель года Кубани», а в 2002 ей присвоили звание «Заслуженный учитель Кубани». Воробьева награждена медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» и «За вклад в развитие казачьего образования и патриотического воспитания», а также нагрудными знаками «Почетный работник сферы образования РФ» и «За верность профессии».

Ранее «Югополис» сообщал, что вице-губернатор Руденко ушел с должности после четырех месяцев работы.

