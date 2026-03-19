Лукашенко заявил Коулу, что США воюют против друзей Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Джоном Коулом. Принимая американских представителей во Дворце Независимости в Минске, он предложил откровенно обсудить Ближний Восток и то, что США воюют против друга Белоруссии. Лукашенко признался, что все еще считает себя сторонником Трампа. Как проходит встреча — в материале «Газеты.Ru».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом в Минске, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Встречу организовали во Дворце Независимости.
«Джон, как будто войны нет! На тебя никакого влияния не производят эти проблемы и войны мировые…» — обратился Лукашенко к Коулу и обнял его.
Приветствуя зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Смита, Лукашенко назвал его ястребом. «Ну этот всегда молодой, ястреб наш», — сказал президент Белоруссии. Смит отреагировал на русском: «Здравствуйте! Как поживаете?».
Лукашенко обратил внимание, что американская делегация прибыла в бодром и хорошем настроении, несмотря на длительный перелет с остановками. Накануне Коул посетил Литву, где провел встречу с премьер-министром Ингой Ругинене.
«Пора уже прилетать напрямую к нам», — заметил президент Белоруссии. Коул назвал такое предложение «очень хорошим».
Протокольная часть встречи длилась всего 7,5 минуты. После этого пресса покинула кабинет. ~Переговоры проходят за закрытыми дверями~.
На недавней встрече с журналистами Лукашенко уточнил, что с американской делегацией будут обсуждаться двусторонние отношения, в том числе восстановление «нормальной» работы посольства, взаимодействие в сфере экономики, вопросы санкций, освобождение политзаключенных. По его словам, повестка включает в себя примерно десять вопросов.
«Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай [отношения Минска с Москвой и Пекином]. Это не обсуждается», — добавил белорусский лидер.
В ходе протокольной части встречи белорусский лидер предложил коллегам обсудить не только ситуацию вокруг Украины, но и войну на Ближнем Востоке. Как подчеркнул Лукашенко, Вашингтон ведет боевые действия против друзей Белоруссии, передает БелТА.
«Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему», — обозначил он свою позицию.
Коул поинтересовался, идет ли речь о военной операции США и Израиля против Ирана. Лукашенко дал утвердительный ответ и призвал донести его точку зрения до президента США Дональда Трампа.
«Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента», — подчеркнул белорусский лидер.
Также Лукашенко обратил внимание американской делегации на то, что ~в Белоруссии нет политзаключенных, а есть правонарушители.~ По его словам, Минск готов следовать договоренностям с Вашингтоном по этой теме, как и по другим вопросам повестки.
Спецпредставитель Трампа по Белоруссии Коул уже несколько раз приезжал в Минск с сентября прошлого года. Последний визит состоялся 12 декабря 2025-го. Как писала газета The New York Times, встречи между Лукашенко и Коулом отражают «медленное, но устойчивое потепление в отношениях между Вашингтоном и Минском».
Итогом декабрьского визита американского представителя стало решение Вашингтона об отмене санкций против белорусского калия, ранее Соединенные Штаты сняли ограничения с авиакомпании «Белавиа».
Параллельно с этим белорусский лидер помиловал некоторых заключенных. По информации «Пула Первого», с конца ноября прошлого года на свободу вышли 156 человек, включая граждан США, Японии, Австралии, Великобритании, Украины и стран Балтии.
По информации The Wall Street Journal, Лукашенко на переговорах с Коулом также интересовался препаратами для похудения. Американские чиновники решили найти способ организовать поставку препарата для борьбы с ожирением «Зепбаунд» для личного пользования Лукашенко, утверждает издание.