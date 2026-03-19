Множество стран мира де-факто признали Крым российским регионом. Об этом сообщил постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов.
«Признание российского статуса Крыма безусловно нужно. Де-факто многие страны это делают, с нами общаются», — сказал чиновник в интервью ТАСС.
По его словам, в Крым приезжают послы разных государств. В частности, полуостров посетили группы глав дипломатических миссий из африканских стран. Кроме того, в регион приезжают бизнесмены, общественники и журналисты почти со всего мира.
Однако принять действительность отказываются в основном западные страны и киевский режим. По словам Мурадова, Европа почти 200 лет пытается ослабить и захватить Россию, чтобы завладеть ресурсами, а потому в обозримой перспективе не признает Крым частью РФ.
«Нынешний киевский режим российский статус полуострова точно не признает. Потому что он завязан на крови, и ему отступать некуда», — добавил постпред.
По его мнению, признать Крым российским могли бы США, пока ими руководит нынешний президент Дональд Трамп. Мурадов считает, что глава американского государства хочет реализовать на полуострове выгодные инвестиционные проекты.