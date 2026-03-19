Экс-министр обороны Ирана Хоссейн Дехган занял пост убитого Лариджани

Али Лариджани умер 17 марта. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что Лариджани был убит во время израильской атаки на Тегеран. По данным иранских СМИ, вместе с Али Лариджани погибли один из его сыновей и начальник службы охраны.
Хоссейн Дехган занимал должность министра обороны Ирана с 2013 по 2017 год. С 2023 года господин Дехган является главой фонда «Мостазафан» — крупнейшего энергетического бизнес-объединения в Иране.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Одной из целей Вашингтон назвал смену власти в стране. После начала операции погибли, в том числе, верховный лидер Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных чиновников.