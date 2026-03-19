И. Метшин: «Это будет современный центр, где жители Салават Купере смогут заниматься спортом в шаговой доступности»

В жилом массиве Салават Купере продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр спорта ФИЗРА». Готовность объекта на сегодняшний день составляет около 70%. После завершения работ его смогут посещать как взрослые, так и дети. Ожидается, что в день пропускная способность спортучреждения составит свыше одной тысячи человек. Здесь планируют на ровне с классическими видами спорта — футбол. баскетбол, волейбол — развивать фиджитал-направление. Ход работ на строительной площадке проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.
«Наша задача — и дальше создавать для казанцев лучшие условия для ведения здорового образа жизни»
«Спорт — один из наших ключевых приоритетов. Мы системно развиваем спортивную инфраструктуру: с 2009 года число профильных объектов в Казани выросло вдвое — с 323 до 644. Только за прошлый год в разных районах города мы ввели в эксплуатацию 11 новых площадок и продолжаем эту работу сегодня. Особое внимание уделяем микрорайону Салават Купере. Помимо строительства качественного жилья, благоустройства дворов и создания общественных пространств, школ, детских садов и поликлиник, здесь возводится один из крупнейших в Поволжье спортивных комплексов — “Физра”. Этот объект строится на принципах государственно-частного партнерства. Это будет современный центр, где жители Салават Купере смогут заниматься спортом в шаговой доступности: условия предусмотрены как для детей, так и для профессиональных спортсменов и представителей старшего поколения, наших “Жизнелюбов”, — отметил Ильсур Метшин. — Результаты нашей работы налицо. Если после празднования тысячелетия Казани и в преддверии Универсиады спортом систематически занималось лишь 13% горожан, то сегодня этот показатель достиг 68%. Наша задача — и дальше создавать для казанцев лучшие условия для ведения здорового образа жизни».
Новый двухэтажный спортивный центр возводится неподалеку от дома № 22/15 по улице Зилантовская. Площадь комплекса составит около 4,2 тыс. кв.м. Он рассчитан на 1026 человек в сутки.
Строительные работы на площадке начались осенью 2024 года. К настоящему моменту уже выполнены фундаментные работы, завершен монтаж каркаса здания и наружных инженерных коммуникаций. Сейчас специалисты продолжают фасадные работы, монтаж крыши, установку сэндвич-панелей и прокладку инженерных сетей. На площадке ежедневно работают около 40 строителей и задействовано шесть единиц техники.
Параллельно ведется работа по подключению комплекса к инженерной инфраструктуре. Сюда входят водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, технологическое присоединение к электрическим сетям, строительство ливневой канализации и устройство дорожного покрытия.
По проекту на первом этаже спортивного комплекса разместятся площадки для командных видов спорта — футбола, волейбола и баскетбола, а также корт для падел-тенниса. Все спортивные зоны будут объединены в единое пространство и разделены сетками и цветовыми решениями для разных видов спорта.
На втором этаже оборудуют сквош-корт, два зала для йоги и танцевальных занятий, а также фитнес-зал, рассчитанный примерно на 70 человек. Кроме того, здесь появятся тренажерные помещения и спортивный ринг.
В комплексе также предусмотрена развитая сопутствующая инфраструктура. В здании разместятся зона ресепшн, кафе площадью около 100 кв. метров, восемь раздевалок, медицинские кабинеты и помещения для тренеров. Рядом со спортцентром обустроят парковку на 108 машиномест.
Работы по строительству многофункционального спортивного комплекса выходят на финишную прямую: на площадке завершается ключевой этап внутренних работ и начинается подготовка к устройству спортивных покрытий.
После запуска тепла строители перейдут к укладке плитки, заливке бетонных оснований с топпингом на первом этаже, а также подготовке всех поверхностей под чистовую отделку. Стабилизация температурного режима позволит полностью закрыть эти этапы и перейти к финальным работам внутри здания.
Следующим шагом станет устройство спортивной инфраструктуры. Уже через неделю планируется завершить подготовку оснований, после чего, ориентировочно через две недели, начнется укладка футбольного газона — материал для этого уже поступил на объект. По мере снижения влажности внутри помещения специалисты приступят к монтажу паркетного покрытия универсальной площадки, где разместятся зоны для баскетбола, волейбола и гимнастики. Параллельно продолжается сборка падел-корта: каркас конструкции уже установлен.
«Мы уже активно формируем тренерский состав и начинаем набор детей в секции в мае-июне»
Планируется, что в центре будут базироваться спортивные школы города, такие как «Тасма», «Трудовые резервы», школы бокса и кикбоксинга «Идель» и «УНИКС Юниор». Для детей от 3,5 лет здесь планируют организовать секции и кружки по командным видам спорта. В центре для детей будут работать как платные кружки, так и бесплатные. Ожидается, что ежедневно центр будут посещать около 200−250 детей, а общая посещаемость составит до 2,5 тысяч занятий в месяц.
«Мы строим этот комплекс в “Салават Купере” — районе, где ощущается нехватка социальных объектов. Наша главная цель — дать детям возможность заниматься спортом рядом с домом. Благодаря шаговой доступности у ребят будет больше мотивации вести активный образ жизни. Мы уже активно формируем тренерский состав и начинаем набор детей в секции в мае-июне. Тут будут работать тренера, которые живут в Салават Купере, что очень удобно», — рассказал председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.
При этом в проекте рассматриваются и перспективные форматы развития площадки. В частности, прорабатывается возможность внедрения элементов фиджитал-спорта — направления, сочетающего классические физические активности и цифровые технологии. Речь идет о создании дополнительной среды, где традиционные виды спорта могут дополняться их виртуальными аналогами.
Базовый сценарий фиджитал-зоны предполагает установку консольных решений — в первую очередь PlayStation — с набором спортивных симуляторов. Уже на этом этапе планируется охватить как минимум четыре-пять дисциплин: футбол, баскетбол, волейбол, бокс и смежные игровые форматы.
При этом проект рассматривается как масштабируемый. Ведутся переговоры с профильной федерацией о размещении на площадке расширенного оборудования — компьютерных станций и VR-зон. В случае реализации этого сценария функционал существенно расширится: появятся симуляторы с эффектом полного погружения, дрон-активности, а также дополнительные игровые дисциплины, включая соревновательные «стрелковые» форматы.
«Отдельно рассматриваем и фиджитал-направление. Есть идея сделать пространство, где будут сочетаться классические и цифровые виды спорта: чтобы можно было, например, поиграть в виртуальный футбол, а потом выйти на поле. Мы планируем установить консоли с играми — футбол, баскетбол, волейбол, бокс. Параллельно ведем переговоры с федерацией: возможно, появятся компьютеры, VR-зоны, дополнительные форматы, включая дроны, — рассказывает директор ООО “ФИЗРА” Ильшат Газизов, — Но пока это в стадии обсуждения. Мы смотрим, как это лучше интегрировать в пространство, потому что, если направление будет развиваться, возможно, придется перераспределять площади — например, менять назначение отдельных залов. В целом задача — сделать максимально универсальный и современный комплекс, который будет востребован у разных аудиторий».
Граффити, оранжевые акценты и мотивация: обновленный дизайн-проект спортивного пространства
В основе внутреннего интерьера пространства лежит игра контрастов: сочетание темных графитовых оттенков и ярких оранжевых акцентов, дополненное нейтральным светло-серым цветом. Фермы (прим. ред. это конструктивные решетчатые системы, используемые для перекрытия больших пролетов, создания высоких потолков и индустриальной эстетики в интерьере) будут выкрашены в насыщенный оранжевый, что создает визуальные точки притяжения и фокусирует внимание на динамике пространства.
«Мы ориентируемся на современные тренды: в дизайне преобладают футуристические детали и бионические формы. Наша цель — создать эстетичную среду, привлекательную для молодежи», — рассказала архитектор Анна Хакимова.
Стены центра будут оформлены граффити на спортивную тематику, которые служат не только мощным мотиватором, но и элементом навигации. С помощью настенной графики будет разделено пространство на функциональные секторы.
Архитектурная концепция здания разработана дизайнером Робертом Шафигуллиным. По его задумке, спорткомплекс будет иметь необычную форму, напоминающую каплю воды. Такой эффект планируется создать благодаря остекленному фасаду, который должен органично вписаться в окружающую застройку района.