И. Метшин: «Это будет современный центр, где жители Салават Купере смогут заниматься спортом в шаговой доступности»

«Спорт — один из наших ключевых приоритетов. Мы системно развиваем спортивную инфраструктуру: с 2009 года число профильных объектов в Казани выросло вдвое — с 323 до 644. Только за прошлый год в разных районах города мы ввели в эксплуатацию 11 новых площадок и продолжаем эту работу сегодня. Особое внимание уделяем микрорайону Салават Купере. Помимо строительства качественного жилья, благоустройства дворов и создания общественных пространств, школ, детских садов и поликлиник, здесь возводится один из крупнейших в Поволжье спортивных комплексов — “Физра”. Этот объект строится на принципах государственно-частного партнерства. Это будет современный центр, где жители Салават Купере смогут заниматься спортом в шаговой доступности: условия предусмотрены как для детей, так и для профессиональных спортсменов и представителей старшего поколения, наших “Жизнелюбов”, — отметил Ильсур Метшин. — Результаты нашей работы налицо. Если после празднования тысячелетия Казани и в преддверии Универсиады спортом систематически занималось лишь 13% горожан, то сегодня этот показатель достиг 68%. Наша задача — и дальше создавать для казанцев лучшие условия для ведения здорового образа жизни».