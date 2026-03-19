Фильм о герое СВО появится в 2027 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Съемки фильма о Герое России Сергее Ярашеве, который 68 дней удерживал позицию в Гришино, начнутся весной 2027 года.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что о Ярашеве планируют снять полнометражный фильм: «Первый сценарий появится ближе к осени, после чего мы начнем подбирать актерский состав. Кто сыграет главного героя — пока неизвестно».
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
