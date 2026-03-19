Во Франции выступили за снятие санкций с России

ПАРИЖ, 19 мар — РИА Новости. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за снятие с России санкций на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который привел к скачку цен на энергоносители.

«Необходимо немедленно заморозить цены, снизить налоги и избавиться от ЕС, чтобы уйти с европейского рынка электроэнергии, понизить НДС до 5,5% и снять антироссийские санкции!» — написал он на своей странице в соцсети X.

По словам политика, хаос на Ближнем Востоке, вызванный «безумной войной против Ирана», приобретает глобальный характер и провоцирует скачок цен на энергоносители. Филиппо заявил, что последующий рост цен на электричество может привести к экономической и социальной катастрофе для фермеров, промышленности и обычных домохозяйств.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива, и снижения добычи в странах региона.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше