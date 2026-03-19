«Необходимо немедленно заморозить цены, снизить налоги и избавиться от ЕС, чтобы уйти с европейского рынка электроэнергии, понизить НДС до 5,5% и снять антироссийские санкции!» — написал он на своей странице в соцсети X.
По словам политика, хаос на Ближнем Востоке, вызванный «безумной войной против Ирана», приобретает глобальный характер и провоцирует скачок цен на энергоносители. Филиппо заявил, что последующий рост цен на электричество может привести к экономической и социальной катастрофе для фермеров, промышленности и обычных домохозяйств.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива, и снижения добычи в странах региона.